2019-08-01T15:01:27+03:00
Общество

«Будут здесь жить, тренироваться и учиться»: В Екатеринбурге заложили первый камень Академии Карполя

Это спортивный объект, созданный в рамках подготовки к Универсиаде-2023
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба администрации ЕкатеринбургаФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
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Губернатор Евгений Куйвашев дал старт строительству Академии волейбола имени Н. В. Карполя – первого объекта, который будет создан в рамках подготовки к Универсиаде-2023.

Перед самой церемонией была проведена большая подготовительная работа. Спортивный комплекс будет использоваться не только как платформа для проведения соревнований, но еще и как тренировочная площадка клуба «Уралочка».

- Возведение объекта самым лучшим образом скажется на подготовке наших спортсменов. Они будут здесь жить, тренироваться, поблизости будут учиться. Уверен, что именно отсюда будут выходить звезды мировой величины, – отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Член совета федерации Аркадий Чернецкий заверил, что академия будет построена быстро и качественно. Она будет включать в себя спортивно-тренировочный блок со спортивным, тренажерным залами, а также общежитие на 70 человек, столовую, образовательный блок, медико-реабилитационный блок с кабинетам врача, физиотерапии, массажа и процедурным кабинетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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