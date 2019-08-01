2019-08-01T14:59:52+03:00
Общество

В Каменске Уральском родители не хотели отдавать больного ребенка врачам «скорой»

По словам очевидцев, у мальчика случился приступ эпилепсии
Данил СВЕЧКОВ
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На помощь медикам пришли полицейские, сообщают журналисты ku66.ru.На помощь медикам пришли полицейские, сообщают журналисты ku66.ru.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Странная история случилась в Каменске-Уральском. Как сообщает портал ku66.ru, сотрудникам полиции пришлось повлиять на родителей, которые не хотели отдавать врачам «скорой» своего ребенка, страдающего эпилепсией. По словам очевидцев, сначала к дому на улице Октябрьской подъехала «скорая», а потом уже и полиция. И из дома ребенка на руках выносили именно полицейские.

– Медики пояснили, что родители не давали им оказать ребенку медицинскую помощь, у которого произошла эпилепсия, – приводят слова сотрудников полиции журналисты ku66.ru. – При полицейских родители отдали ребенка врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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