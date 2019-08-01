Уральская группа «Чайф» сняла новый клип, в котором поет в прямом эфире Instagram

СЕГОДНЯ 14:42 2019-08-01T14:43:49+03:00

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Уральская группа «Чайф» выпустила новый клип на песню «Палуба». Она была написана еще в середине прошлого века Геннадием Шпаликовым (он же написал стихи к песне «А я иду, шагаю по Москве…»).

- Песня «Палуба» появилась в середине XX века: слова написал Геннадий Шпаликов, музыку – Юрий Левитин. А еще это любимая песня папы Владимира Шахрина. И спетая им сейчас песня – для всех отцов, - говорится в аннотации клипа на YouTube.

Смонтирован клип таким образом, что лидер группы, Владимир Шахрин, поет ее в прямом эфире в Instagram. Посвятил он песню своему отцу и вообще – всем отцам на планете. А еще в нем снялись многие звезды – например, рок-музыкант Гарик Сукачев и актер из «Аритмии» Александр Яценко.

Напомним, что «Чайф» можно будет увидеть на Дне города, 17 августа.

ЧАЙФ - Палуба (Премьера клипа, 2019).Песня "палуба" - любимая песня папы Владимира Шахрина. И спетая им сейчас песня - для всех отцов

ИСТОЧНИК KP.RU