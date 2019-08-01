2019-08-01T14:19:27+03:00
Общество

Свердловскую птицефабрику обвиняют в порче леса

На земле находилось пометохранилище, губящее почву
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской областиФото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура обвиняет «Птицефабрику «Среднеуральская»» в загрязнении земель лесного фонда и размещении на них пометохранилища.

- Установлено, что размещение и эксплуатация пометохранилища на землях лесного фонда не допускается, поскольку использование таких объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не предусмотрено лесным законодательством РФ, - объяснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Согласно проведенной проверке, птицефабрика не имела соответствующей лицензии на транспортировку отходов, а куриный помет был III класса и IV класса опасности. В связи с этим предприятие обязали прекратить эксплуатацию пометохранилища и вернуть лесным участкам их первоначальный вид, а также запретили перевозить куриный помет без соответствующей лицензии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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