Свердловскую птицефабрику обвиняют в порче леса

СЕГОДНЯ 14:18 2019-08-01T14:19:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура обвиняет «Птицефабрику «Среднеуральская»» в загрязнении земель лесного фонда и размещении на них пометохранилища.

- Установлено, что размещение и эксплуатация пометохранилища на землях лесного фонда не допускается, поскольку использование таких объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не предусмотрено лесным законодательством РФ, - объяснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Согласно проведенной проверке, птицефабрика не имела соответствующей лицензии на транспортировку отходов, а куриный помет был III класса и IV класса опасности. В связи с этим предприятие обязали прекратить эксплуатацию пометохранилища и вернуть лесным участкам их первоначальный вид, а также запретили перевозить куриный помет без соответствующей лицензии.

ИСТОЧНИК KP.RU