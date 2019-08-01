В Екатеринбурге задержали возможного лжеминера алкомаркета

СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-01T14:20:46+03:00

Ранее его уже привлекали к ответственности за подобные выходки

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В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали предполагаемого лжеминера одного из алкомаркетов на Химмаше. Оказалось, что ранее он был трижды судим за аналогичные преступления.

- Вечером 30 июля около 20:00 на телефон «112» позвонил неизвестный и заявил, что магазин, расположенный на улице Грибоедова, 10, заминирован, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. - В указанное место сразу прибыли сотрудники полиции, специалисты взрывотехники и спасатели. Из магазина было эвакуировано 15 человек, движение транспорта также ограничили и осмотрели территорию.

Оказалось, что ни опасных предметов, ни взрывчатых веществ не было. Злоумышленником оказался 36-летний мужчина, который нигде не работал. Ранее он уже трижды привлекался к ответственности за подобные проступки - его приговаривали к штрафам и 6 месяцам колонии.

Свое поведение мужчина объяснил состоянием алкогольного опьянения и ссорой с сожительницей, которая, как оказалось, работает в этом алкомаркете. Сейчас ему грозит штраф до 700 тысяч рублей и лишение свободы до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU