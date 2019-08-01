Коллег девушки, которая пострадала в ДТП с бывшим вице-губернатором Челябинской области, спутали с мошенниками

СЕГОДНЯ 14:45 2019-08-01T14:46:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне «КП» - Екатеринбург опубликовала материал о том, что объявлен сбор средств на лечение 19-летней Анастасии Вяткиной. Студентка из Екатеринбурга попала в страшное ДТП на Челябинской трассе. В машину, в которой ехала девушка, влетел «Лексус» за рулем которого находился бывший вице-губернатор Челябинской области, а ныне директор птицефабрики Равис 58-летний Андрей Косилов. Внедорожник выехал на встречную полосу.

Анастасию экстренно увезли в городскую больницу Челябинска. Сейчас девушка находится в коме, а врачи оценивают ее состояние, как тяжелое.

Однако в соцсетях публикацию о сборе средств восприняли иначе. Так, бывший водитель трамвая, а ныне блогер Иван Соломин опубликовал на своей страничке в Facebook сообщение о том, что деньги собирают мошенники. Эту информацию подхватили и другие СМИ. При этом сам Иван Соломин спустя два часа после публикации, удалил свой пост.

Скриншот удаленного сообщения со страницы Ивана Соломина. Фото: facebook.com/ivan.solomin

Позже сами коллеги пострадавшей девушки выступили с заявлением о случившемся.

- Сегодня стало известно, что во многих СМИ была опубликована недостоверная информация о том, что я, Наталия Ивакина, имею причастность к мошенническим действиям касательно сбора денежных средств в поддержку пострадавшей в ДТП Анастасии Вяткиной. Я являюсь руководителем отдела персонала управляющей компании «Брайт Фит». Когда в нашей компании происходит горе, сотрудники компании объединяются с целью поддержки. Так произошло и в этот раз. Мы инициировали сбор денежных средств, чтобы поддержать родителей Насти, которая является сотрудницей нашей сети фитнес-клубов. Хочу отметить, что родители были в курсе данного сбора еще с вечера 31.07.2019. Сбор денежных средств был организован только в закрытых чатах и группах компании, и я была очень удивлена, что мои личные данные были распространены на крупном новостном сайте без моего разрешения. Соответственно, я попросила «Комсомольскую правду» удалить материал, так как разрешение на публикацию моих данных не давала. К сожалению, теперь информация тиражируется и в других СМИ с обвинением в мой адрес по поводу якобы мошеннических действий. На данный момент компания поддерживает прямую связь с родителями Анастасии.

Редакция «Комсомольской правды - Екатеринбург» сожалеет о случившемся недопонимании. Издание приносит извинения Наталье Ивакиной, а Анастасии Вяткиной желает скорейшего выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU