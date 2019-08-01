2019-08-01T14:46:04+03:00
Общество

Коллег девушки, которая пострадала в ДТП с бывшим вице-губернатором Челябинской области, спутали с мошенниками

Недостоверную информацию распространил в соцсетях «трамвайный» блогер Иван Соломин
Поделиться:
Обе машины в результате ДТП превратились в груды металла. Фото: читатели "КП"Обе машины в результате ДТП превратились в груды металла. Фото: читатели "КП"
Изменить размер текста:

Накануне «КП» - Екатеринбург опубликовала материал о том, что объявлен сбор средств на лечение 19-летней Анастасии Вяткиной. Студентка из Екатеринбурга попала в страшное ДТП на Челябинской трассе. В машину, в которой ехала девушка, влетел «Лексус» за рулем которого находился бывший вице-губернатор Челябинской области, а ныне директор птицефабрики Равис 58-летний Андрей Косилов. Внедорожник выехал на встречную полосу.

Анастасию экстренно увезли в городскую больницу Челябинска. Сейчас девушка находится в коме, а врачи оценивают ее состояние, как тяжелое.

Однако в соцсетях публикацию о сборе средств восприняли иначе. Так, бывший водитель трамвая, а ныне блогер Иван Соломин опубликовал на своей страничке в Facebook сообщение о том, что деньги собирают мошенники. Эту информацию подхватили и другие СМИ. При этом сам Иван Соломин спустя два часа после публикации, удалил свой пост.

Скриншот удаленного сообщения со страницы Ивана Соломина. Фото: facebook.com/ivan.solomin

Скриншот удаленного сообщения со страницы Ивана Соломина. Фото: facebook.com/ivan.solomin

Позже сами коллеги пострадавшей девушки выступили с заявлением о случившемся.

- Сегодня стало известно, что во многих СМИ была опубликована недостоверная информация о том, что я, Наталия Ивакина, имею причастность к мошенническим действиям касательно сбора денежных средств в поддержку пострадавшей в ДТП Анастасии Вяткиной. Я являюсь руководителем отдела персонала управляющей компании «Брайт Фит». Когда в нашей компании происходит горе, сотрудники компании объединяются с целью поддержки. Так произошло и в этот раз. Мы инициировали сбор денежных средств, чтобы поддержать родителей Насти, которая является сотрудницей нашей сети фитнес-клубов. Хочу отметить, что родители были в курсе данного сбора еще с вечера 31.07.2019. Сбор денежных средств был организован только в закрытых чатах и группах компании, и я была очень удивлена, что мои личные данные были распространены на крупном новостном сайте без моего разрешения. Соответственно, я попросила «Комсомольскую правду» удалить материал, так как разрешение на публикацию моих данных не давала. К сожалению, теперь информация тиражируется и в других СМИ с обвинением в мой адрес по поводу якобы мошеннических действий. На данный момент компания поддерживает прямую связь с родителями Анастасии.

Редакция «Комсомольской правды - Екатеринбург» сожалеет о случившемся недопонимании. Издание приносит извинения Наталье Ивакиной, а Анастасии Вяткиной желает скорейшего выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Будут здесь жить, тренироваться и учиться»: В Екатеринбурге заложили первый камень Академии Карполя
В Каменске Уральском родители не хотели отдавать больного ребенка врачам «скорой»
Уральская группа «Чайф» сняла новый клип, в котором поет в прямом эфире Instagram
Свердловскую птицефабрику обвиняют в порче леса
В Екатеринбурге задержали возможного лжеминера алкомаркета
В Екатеринбурге отменят автобус № 2, но на его место пустят троллейбус
«Такой не покуришь»: уральские биологи создали табак, вытягивающий из земли тяжелые металлы
Екатеринбуржцев приглашают познакомиться с бездомными собаками
Депутат Госдумы рассказал, что уральским полицейским, заставлявшим подростков «рыть могилу», предъявят обвинения
Благотворительный забег «Достигая цели!» пройдет в честь Дня железнодорожника в Екатеринбурге
Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, варившего наркотики в домашней лаборатории
Адвокат экс-мэра Каменска-Уральского, лишенного свободы на 8 лет, обжаловал приговор