В Екатеринбурге отменят автобус № 2, но на его место пустят троллейбус

СЕГОДНЯ 13:50 2019-08-01T14:24:50+03:00

Движение автобуса отменяют в связи с прекращением действия контракта на перевозку пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он будет дублировать маршрут

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге с 6 августа отменяется маршрут автобуса № 2 «Ботаническая - Радиотехникум». Об этом предупредили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

- Маршрут закрывается в связи с окончанием действия договора на осуществление регулярных перевозок с перевозчиком, обслуживающим данный маршрут, - добавили там.

Вместо него пойдет троллейбус № 15 «Ботаническая - Крауля». Он пройдет по новой схеме: Улицы Родонитова, Крестинского, Шварца, Белинского (обратно - Розы Люксембург, Чапаева, Фрунзе), Малышева, Репина, Крауля. Интервал движения в будни составит 7 - 10 минут, в выходные - 13 - 15 минут.

В транспортном комитете отметили, что Гортранс, который обслуживает троллейбусы № 15, получит дополнительный пассажиропоток.

ИСТОЧНИК KP.RU