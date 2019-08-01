«Такой не покуришь»: уральские биологи создали табак, вытягивающий из земли тяжелые металлы

СЕГОДНЯ 13:42 2019-08-01T14:26:50+03:00

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Биологи Уральского федерального университета удивляют. Как сообщает сайт obltv.ru, они вывели сорт табака, который может очищать почву от тяжелых металлов. Это генномодифицированное растение способно выживать при повышенных концентрациях ионов меди в земле. Если его вырастить, а потом скосить, то металла в почве окажется меньше.

- Не каждое растение на такое способно - большинство гибнет на «тяжелой» почве, - отмечает Александр Ермошин, биолог. - Табак хорошо изучен, легко генетически трансформируется и удобен для микроклонального размножения. Это и обусловило выбор объекта для работы.

Правда, курить такой табак нельзя. Хотя, конечно же, сигареты и так, в принципе, вредны для здоровья, о чем Минздрав уже не раз предупреждал.

ИСТОЧНИК KP.RU