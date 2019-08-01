«Такой не покуришь»: уральские биологи создали табак, вытягивающий из земли тяжелые металлы
Биологи Уральского федерального университета удивляют. Как сообщает сайт obltv.ru, они вывели сорт табака, который может очищать почву от тяжелых металлов. Это генномодифицированное растение способно выживать при повышенных концентрациях ионов меди в земле. Если его вырастить, а потом скосить, то металла в почве окажется меньше.
- Не каждое растение на такое способно - большинство гибнет на «тяжелой» почве, - отмечает Александр Ермошин, биолог. - Табак хорошо изучен, легко генетически трансформируется и удобен для микроклонального размножения. Это и обусловило выбор объекта для работы.
Правда, курить такой табак нельзя. Хотя, конечно же, сигареты и так, в принципе, вредны для здоровья, о чем Минздрав уже не раз предупреждал.
ИСТОЧНИК KP.RU