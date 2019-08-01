Екатеринбуржцев приглашают познакомиться с бездомными собаками

СЕГОДНЯ 13:08 2019-08-01T13:33:54+03:00

ПКС открывает двери для всех желающих, помочь можно кормом и игрушками или взять одну из собак к себе Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Пункт кратковременного содержания бездомных животных в Екатеринбурге приглашает горожан на День открытых дверей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

- Все пришедшие смогут погулять с собаками и помочь им: приобрести для них корма, лекарства и миски, - сообщили в мэрии. – Бояться тут нечего: все собаки социализированы, стерилизованы, привиты и осмотрены ветеринаром.

День открытых дверей пройдет 3 августа с 13:00 по 16:00 на базе ПКС, расположенного на улице Посадская, 3. Желающие могут забрать питомца к себе домой. Прийти на ПКС можно не только в День открытых дверей: посетителей здесь ждут со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

Напомним, что недавно были установлены новые правила работы с бездомными животными. О них мы писали здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU