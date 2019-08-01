Депутат Госдумы рассказал, что уральским полицейским, заставлявшим подростков «рыть могилу», предъявят обвинения

СЕГОДНЯ 12:59 2019-08-01T12:59:34+03:00

Как сообщает депутат, обвинение будет предъявлено полицейским за издевательства над несовершеннолетними. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным парламентария, в качестве подозреваемых были допрошены четыре сотрудника полиции Каменска-Уральского

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Как сообщает ngzt.ru, четырем сотрудникам отдела полиции №24, что в Каменске-Уральском, будет предъявлено обвинение за издевательства над несовершеннолетними. Информация об этом появилась благодаря депутату Государственной думы Андрею Альшевских.

- Прошлым летом подростки из Каменска-Уральского рассказали о «пытках» в полиции, - приводят журналисты слова депутата. - По словам несовершеннолетних, правоохранители били их, увозили в лес, заставляя рыть могилу… Узнав о происшествии, свое расследование начал Следственный комитет. В июле узнавал, как продвигается уголовное дело. Глава регионального управления СК РФ Михаил Богинский конкретизировал, что «в качестве подозреваемых допрошены четыре сотрудника полиции, в ближайшее время им планируется предъявить обвинения»

Депутат также отметил, что не видел сообщений о том, что сотрудников полиции изгнали со службы с позором.

ИСТОЧНИК KP.RU