Депутат Госдумы рассказал, что уральским полицейским, заставлявшим подростков «рыть могилу», предъявят обвинения
Как сообщает ngzt.ru, четырем сотрудникам отдела полиции №24, что в Каменске-Уральском, будет предъявлено обвинение за издевательства над несовершеннолетними. Информация об этом появилась благодаря депутату Государственной думы Андрею Альшевских.
- Прошлым летом подростки из Каменска-Уральского рассказали о «пытках» в полиции, - приводят журналисты слова депутата. - По словам несовершеннолетних, правоохранители били их, увозили в лес, заставляя рыть могилу… Узнав о происшествии, свое расследование начал Следственный комитет. В июле узнавал, как продвигается уголовное дело. Глава регионального управления СК РФ Михаил Богинский конкретизировал, что «в качестве подозреваемых допрошены четыре сотрудника полиции, в ближайшее время им планируется предъявить обвинения»
Депутат также отметил, что не видел сообщений о том, что сотрудников полиции изгнали со службы с позором.
ИСТОЧНИК KP.RU