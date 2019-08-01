2019-08-01T12:47:39+03:00
Экономика

Благотворительный забег «Достигая цели!» пройдет в честь Дня железнодорожника в Екатеринбурге

Для участия в спортивном мероприятии зарегистрировались около тысячи человек
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Главная задача забега – помочь детям с тяжелыми заболеваниямиГлавная задача забега – помочь детям с тяжелыми заболеваниямиФото: Алексей БУЛАТОВ
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4 августа в ЦПКиО им.Маяковского в Екатеринбурге пройдет благотворительный забег «Достигая цели!». Он приурочен к профессиональному празднику – Дню железнодорожника, который традиционно отмечается в первое воскресенье августа.

Работники стальных магистралей в этот день выйдут на старт в крупных городах по всей стране. Так, в Москве забег «Достигая цели!» пройдет на территории спорткомплекса «Лужники». В Санкт-Петербурге забег состоится в рамках полумарафона «Северная столица».

В Екатеринбурге для участия в спортивном мероприятии зарегистрировались около тысячи человек. На дистанцию 500 м наряду со взрослыми выйдут дети от 6 лет. Бегуны старше 11 лет смогут участвовать в забеге на 1520 м (дистанция, символизирующая ширину железнодорожной колеи в России, 1520 мм). Подготовленные участники старше 18 лет смогут пробежать классический кросс на 5 км. Победители забега получат призы и подарки, всем участникам на финише вручат памятные медали.

Главная задача забега – помочь детям с тяжелыми заболеваниями. Все средства, собранные по итогам мероприятия, поступят в благотворительный фонд «Дети России» для приобретения кресла-коляски для 14-летней Ани Дружининой, специального корсета для 15-летней Василисы Сазоновой и вертикализаторов для двухлетних Софии Мельниковой и Вероники Тюляевой.

Поучаствовать в благотворительной акции смогут все желающие: 4 августа на территории ЦПКиО им.Маяковского будут установлены специальные сферы для сбора добровольных пожертвований.

День железнодорожника – первый профессиональный праздник в России. Он был учрежден в 1896 году и приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог в России. Праздновался он ежегодно 25 июня вплоть до 1917 года: в этот день железнодорожники отдыхали, а вечером, как правило, в зале Павловского вокзала Царскосельской железной дороги устраивался торжественный прием с концертом. После революции праздник был забыт почти на 20 лет. Традиция чествовать железнодорожников возродилась в России лишь в 1936 году. Начиная с 2016 года, празднование Дня железнодорожника проходит в формате благотворительного забега «Достигая цели!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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