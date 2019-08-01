2019-08-01T11:58:21+03:00
Общество

Адвокат экс-мэра Каменска-Уральского, лишенного свободы на 8 лет, обжаловал приговор

Ранее Михаила Астахова признали виновным в получении взятки
Данил СВЕЧКОВ
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Рассматривать жалобу будет Свердловский областной суд. Фото: ku66.ruРассматривать жалобу будет Свердловский областной суд. Фото: ku66.ru
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Апелляционная жалоба на приговор бывшему мэру Каменска Уральского Михаилу Астахову поступила сегодня в Синарский районный суд города. Как сообщает портал ku66.ru, ее подал адвокат Астахова Юрий Морозов. Позже в суде уточнили, что в ближайшее время текст жалобы получат все участники процесса.

– Им будет дано время на предоставление возражений, – сообщают в Синарском районном суде. – В случае, если они поступят, с ними ознакомят и подсудимого, а после завершения всех процедур материалы передадут на рассмотрение в Свердловский областной суд.

Михаила Астахова признали виновным в получении взятки в размере около шести миллионов рублей. Его признали виновным и приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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