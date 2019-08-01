Власти Екатеринбурга утвердили проект трамвайной ветки до Академического

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-01T11:55:04+03:00

К строительству новой трамвайной ветки планируют приступить уже в следующем году Фото: Алексей БУЛАТОВ

К работам должны приступить уже в следующем году

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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проекты планировки и межевания территории, на которой проложат трамвайные линии до микрорайона Академического. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Новая ветка соединит проспект Академика Сахарова и улицу Титова. Протяжённость первой очереди трамвайной линии от Академического до улицы Волгоградской составит 4 километра, а всего за расчетный срок до соединения с улицей Татищева запланировано проложить 6,7 километров путей. Всего на пути следования трамваев сделают 11 остановок и регулируемых пешеходных переходов. Общая площадь проектируемой территории – 104,21 гектар. Планируемый интервал движения проектируемого трамвая – 6 минут с перевозкой порядка 2000 человек в час.

- В первую очередь транспортную магистраль с нетерпением ожидают жители Академического микрорайона уральской столицы, - объяснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – Для них она улучшит транспортную доступность, создаст комфортные условия перемещения в центральную часть города и другие крупные районы, повысит мобильность и значительно сократит время в пути.

Напомним, что к строительству планируется приступить уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU