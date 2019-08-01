Как в фильмах: свердловские полицейские с помощью оружия остановили «лихача» на дороге

СЕГОДНЯ 11:20 2019-08-01T11:20:58+03:00

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В Новоуральске сотрудники полиции с помощью табельного оружия остановили «девятку». Инцидент произошел 31 июля на одной из улиц города.

- Водитель, сидевший за рулем «девятки», не остановился по требованию сотрудника ГИБДД. Тогда инспекторы приняли решение о преследовании автомобиля и организовали погоню на патрульном транспорте, - сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. – Несмотря на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке, водитель продолжал движение, создавая угрозу жизни и здоровью граждан.

Тогда сотрудники полиции применили оружие, и только после этого «девятку» удалось остановить, а водителя задержать. Установлено, что за рулем находился местный 34-летний житель. Оказалось, что он уже неоднократно привлекался за нарушение правил ПДД. Сейчас его лишили водительских прав, а автомобиль отбуксировали на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU