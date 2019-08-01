Екатеринбуржца обвинили в подделке паспорта

СЕГОДНЯ 11:06 2019-08-01T11:06:51+03:00

За небольшую плату он открыл на свое имя юрлицо с недостоверными данными

Изменить размер текста: A A

В мае прошлого года 27-летний мужчина, действуя из корыстных убеждений, за взятку предоставил паспорт с недостоверными данными для внесения в единый госреестр юридических лиц.

- Так, в ходе прокурорской проверки установлено, что мужчина зарегистрировался в социальной сети, где вступил в группу. После чего ему предложили за плату открыть на свое имя юридическое лицо. Согласившись, мужчина передал через личные сообщения в социальной сети скан своего паспорта, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Спустя некоторое время мужчина через МФЦ передал документы на регистрацию организации, а по готовности забрал готовые документы на юридическое лицо из ИФНС России по Верх-Исетскому району.

За предоставление паспорта и подачу документов на регистрацию юрлица мужчина получил вознаграждение в размере 15 тысяч рублей, а сама организация зарегестрирована с целью получения материальной выгоды. При этом установлено, что руководителем и учредителем мужчина не являлся. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU