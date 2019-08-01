На Урале в автомагазине запретили продавать горючее масло

СЕГОДНЯ 10:13 2019-08-01T10:13:46+03:00

Из-за того, что автомагазин находился в жилом доме и продавал горючие вещества, он нарушал действующее законодательство Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прокуратура Нижнего Тагила по обращению граждан провела проверку автомагазина, который находился в жилом доме. В нем на разлив продавали автомобильные масла и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

- Согласно действующему законодательству, в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилых здания не допускается размещение объектов, оказывающих вредное воздействие на человека. Помимо этого, не допускается размещение магазинов по продаже автозапчастей, шин и автомобильных масел, - объяснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В связи с этим прокуратура попросила собственника магазина прекратить продажу легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Однако мужчина продолжал заниматься своей деятельностью, не обращая внимания на постановление ведомства. Все это угрожало жизни и здоровью жителей дома, где находился магазин.

Тогда прокуратура обратилась в суд с аналогичной просьбой. Решение второй инстанции запретило собственнику продажу и эксплуатацию любых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

ИСТОЧНИК KP.RU