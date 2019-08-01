На Урале в автомагазине запретили продавать горючее масло
Прокуратура Нижнего Тагила по обращению граждан провела проверку автомагазина, который находился в жилом доме. В нем на разлив продавали автомобильные масла и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
- Согласно действующему законодательству, в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилых здания не допускается размещение объектов, оказывающих вредное воздействие на человека. Помимо этого, не допускается размещение магазинов по продаже автозапчастей, шин и автомобильных масел, - объяснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В связи с этим прокуратура попросила собственника магазина прекратить продажу легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Однако мужчина продолжал заниматься своей деятельностью, не обращая внимания на постановление ведомства. Все это угрожало жизни и здоровью жителей дома, где находился магазин.
Тогда прокуратура обратилась в суд с аналогичной просьбой. Решение второй инстанции запретило собственнику продажу и эксплуатацию любых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
ИСТОЧНИК KP.RU