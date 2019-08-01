К поискам пропавших людей на Урале подключился Следственный комитет
СК по городу Ивдель возбудил уголовное дело по факту исчезновения 5 человек на реке Лозьва. Напомним, что трагедия произошла этой ночью – там перевернулась лодка с людьми. По последним данным, троих нашли мертвыми – женщину и двоих детей.
- На место происшествия направились руководитель следственного отдела по городу Ивдель СКР, следователь отдела и следователь-криминалист областного Следственного комитета. Поисковые мероприятия проводятся совместно с поисково-спасательной группой МЧС и полицией, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Сейчас следователи устанавливают всех обстоятельства трагедии. Тела умерших будут направлены на судмедэкспертизу для установления давности и точной причины смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU