2019-08-01T09:55:08+03:00
Общество

К поискам пропавших людей на Урале подключился Следственный комитет

Сейчас они устанавливают точные причины смерти троих погибших
Мария Трапезникова
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Сейчас следственный комитет проводит проверку и устанавливает точные причины гибели женщины и двоих детейСейчас следственный комитет проводит проверку и устанавливает точные причины гибели женщины и двоих детейФото: Алексей БУЛАТОВ
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СК по городу Ивдель возбудил уголовное дело по факту исчезновения 5 человек на реке Лозьва. Напомним, что трагедия произошла этой ночью – там перевернулась лодка с людьми. По последним данным, троих нашли мертвыми – женщину и двоих детей.

- На место происшествия направились руководитель следственного отдела по городу Ивдель СКР, следователь отдела и следователь-криминалист областного Следственного комитета. Поисковые мероприятия проводятся совместно с поисково-спасательной группой МЧС и полицией, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Сейчас следователи устанавливают всех обстоятельства трагедии. Тела умерших будут направлены на судмедэкспертизу для установления давности и точной причины смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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