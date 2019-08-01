Свердловские спасатели нашли тела женщины и двоих детей, лодка с которыми перевернулась на реке

СЕГОДНЯ 09:37 2019-08-01T09:56:49+03:00

Сейчас продолжаются поиски мужчины и еще одного ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас продолжаются поиски мужчины и еще одного ребенка

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На севере Свердловской области, где на реке перевернулась лодка, проходит масштабная поисковая операция. Сейчас спасатели Ивдельского поисково-спасательного отряда обнаружили тела трех утонувших.

- В 11 утра при обследовании реки Лозьвы в 18,5 километрах от поселка Ушма в воде были обнаружены женщина и двое детей без признаков жизни, - сообщила руководитель пресс-службы МЧС России по Свердловской области Наталья Зырянова.

Поиски мужчины и еще одного ребенка продолжаются. Сама лодка была обнаружена ранее в 17 километров от поселка Ушма.

ИСТОЧНИК KP.RU