Свердловские спасатели нашли тела женщины и двоих детей, лодка с которыми перевернулась на реке
Сейчас продолжаются поиски мужчины и еще одного ребенка
Сейчас продолжаются поиски мужчины и еще одного ребенкаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На севере Свердловской области, где на реке перевернулась лодка, проходит масштабная поисковая операция. Сейчас спасатели Ивдельского поисково-спасательного отряда обнаружили тела трех утонувших.
- В 11 утра при обследовании реки Лозьвы в 18,5 километрах от поселка Ушма в воде были обнаружены женщина и двое детей без признаков жизни, - сообщила руководитель пресс-службы МЧС России по Свердловской области Наталья Зырянова.
Поиски мужчины и еще одного ребенка продолжаются. Сама лодка была обнаружена ранее в 17 километров от поселка Ушма.
ИСТОЧНИК KP.RU