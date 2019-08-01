Свердловский Роспотребнадзор забраковал почти 5 тысяч немаркированных пачек сигарет

СЕГОДНЯ 09:22 2019-08-01T09:22:13+03:00

Почти на половине всей проверенной табачной продукции не было не было маркировок и сопутствующих документов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На них не было нужных документов

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За первое полугодие 2019 года свердловское управление Роспотребнадзора проверило 9 701 пачку табачной продукции, из которых 4 386 пачек были забракованы. Основными причинами «забраковки» послужили нарушение правил маркировки и отсутствие сопроводительных документов.

- Всего за указанный период специалисты проверили в области 1210 объектов. В 210 из них было выявлено 400 фактов нарушений, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. – В том числе отсутствие знака о запрете курения на объектах, где курение запрещено, продажа табачных изделий на расстоянии менее ста метров от границ образовательного учреждения и нарушение запрета курения на рабочих местах.

По итогам проверок было составлено 268 протоколов об административном правонарушении, вынесено 212 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму в 3,4 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU