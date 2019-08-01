2019-08-01T09:04:17+03:00
Общество

«Долго бродила по огородам»: В Екатеринбурге нашли бабушку, пропавшую еще четыре дня назад

Она пришла в свой прошлый дом, который уже давно разрушен
Мария Трапезникова
Поделиться:
Сейчас с бабушкой все хорошо, она находится вместе с родственникамиСейчас с бабушкой все хорошо, она находится вместе с родственникамиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге нашли 80-летнюю Гараеву Фиданию Галимулловну, которая ушла из дома по улице Островского еще 27 июля. Информацию об этом подтвердили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

- Ее нашли в тяжелом состоянии, она лежала на земле. Как и многие пожилые люди, бабушка страдала провалами в памяти. Единственный дом, который она помнила, выйдя 27 июля из квартиры, тот, в котором жила много лет назад, - рассказали в отряде. – Он уже давно разрушен, однако бабушка помнила только его и пришла туда. Очевидцы говорят, что она долго бродила по огородам.

В поисках пенсионерки участвовали ее дочка и внучка. Они и забрали родственницу к себе. Сейчас с ней все хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К поискам пропавших людей на Урале подключился Следственный комитет
Свердловские спасатели нашли тела женщины и двоих детей, лодка с которыми перевернулась на реке
Свердловский Роспотребнадзор забраковал почти 5 тысяч немаркированных пачек сигарет
На Урале возбудили уголовное дело из-за небезопасного жилья
Банк УРАЛСИБ выступил партнером международного бизнес-форума
В Екатеринбурге на Автовокзале «девятка» врезалась в Solaris
Лето – все: на Урале до конца недели будет холодно и дождливо
Хотел покататься: в Екатеринбурге автомойку оштрафовали на 263 тысячи рублей за угнанный и разбитый автомобиль
Екатеринбуржцам вернули газ, без которого они жили почти месяц
«Обладает душой и долгой историей»: художник из Севастополя посвятил стрит-арт уральцу, полжизни ухаживающему за голубями
В Екатеринбурге из горящей многоэтажки спасли 170 человек
В Екатеринбурге иномарка насмерть сбила пешехода