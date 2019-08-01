«Долго бродила по огородам»: В Екатеринбурге нашли бабушку, пропавшую еще четыре дня назад

СЕГОДНЯ 09:04 2019-08-01T09:04:17+03:00

Сейчас с бабушкой все хорошо, она находится вместе с родственниками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Она пришла в свой прошлый дом, который уже давно разрушен

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В Екатеринбурге нашли 80-летнюю Гараеву Фиданию Галимулловну, которая ушла из дома по улице Островского еще 27 июля. Информацию об этом подтвердили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

- Ее нашли в тяжелом состоянии, она лежала на земле. Как и многие пожилые люди, бабушка страдала провалами в памяти. Единственный дом, который она помнила, выйдя 27 июля из квартиры, тот, в котором жила много лет назад, - рассказали в отряде. – Он уже давно разрушен, однако бабушка помнила только его и пришла туда. Очевидцы говорят, что она долго бродила по огородам.

В поисках пенсионерки участвовали ее дочка и внучка. Они и забрали родственницу к себе. Сейчас с ней все хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU