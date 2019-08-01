2019-08-01T08:43:45+03:00
Общество

На Урале возбудили уголовное дело из-за небезопасного жилья

После капитального ремонта жители оказались в большой опасности
Мария Трапезникова
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После капитального ремонта жилье оказалось непригодным для жизниПосле капитального ремонта жилье оказалось непригодным для жизниФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Полевского возбудила уголовное дело в отношении УК, чей дом на улице Степана Разина, 41 после капитального ремонта оказался небезопасным для жилья.

- Установлено, что в результате проведения работ по усилению фундамента произошло его замачивание сильными атмосферными осадками, что явилось причиной усадки фундамента, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – В результате этого обнаружено наличие сквозных вертикальных трещин на фасаде от карниза до цоколя на уровне окон квартир, наличие сквозных вертикальных трещин на фасаде здания на уровне перекрытия между 1 и 2 этажами, в квартирах обнаружены сквозные вертикальные трещины в местах примыкания несущей стены и стеновой перегородки, с потолочным перекрытием, на несущей стене.

В результате этого была создана угроза жизни и здоровью жильцам. Было возбуждено уголовное дело. По состоянию на 31 июля в этом доме проживают граждане, а охрана и ограничение доступа в него обеспечиваются подрядной организацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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