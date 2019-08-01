В Екатеринбурге на Автовокзале «девятка» врезалась в Solaris

СЕГОДНЯ 08:18 2019-08-01T08:19:07+03:00

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Сегодня ночью в районе Автовокзала, на перекрестке улиц Щорса и Чайковского, произошла авария. В результате нее пострадало 2 человека.

- Водитель «девятки» направлялся по улице Щорса в сторону Белинского на желтый сигнал светофора, в это же время с улицы Чайковского выезжал Hyundai Solaris. Водитель не рассчитал время, и автомобили столкнулись. В результате «девятка» отлетела на ограждение и перевернулась, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В результате ДТП пострадали два человека из «девятки»: один получил небольшие травмы, другой – травмы живота. Их доставили в больницу № 24.

ИСТОЧНИК KP.RU