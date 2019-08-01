2019-08-01T07:53:49+03:00
Общество

Лето – все: на Урале до конца недели будет холодно и дождливо

Август встречает горожан совсем не радушно
Мария Трапезникова
Поделиться:
Не забывайте взять зонтик, выходя из дома - до конца недели будут идти дождиНе забывайте взять зонтик, выходя из дома - до конца недели будут идти дождиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Дожди и холод пробудут на Урале до конца этой недели. Об этом рассказали синоптики Уралгидрометцентра.

Сегодня, 1 августа, температура воздуха ожидается не выше +14…+19. Будет облачно с прояснениями, по всей территории региона пройдут ливни, кое-где – грозы и крупный град. Порывы ветра могут достигать 23-25 м/сек.

С 1 на 2 августа ожидается до +8…+13. Днем воздух прогреется лишь до +12…+17. Будет облачно, везде пройдут дожди с грозами. Ветер восточный 7-12 м/сек, порывы 15-20 м/сек.

В ночь на 3 августа похолодает до +7…+12. Днем синоптики обещают потепление: до +13…+18, пройдут дожди.

Напомним, что синоптики объявили штормовое предупреждение на всей территории области. 1 и 2 августа ожидается шквалистый ветер, сильные дожди, ливни с грозами, местами крупный град.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К поискам пропавших людей на Урале подключился Следственный комитет
Свердловские спасатели нашли тела женщины и двоих детей, лодка с которыми перевернулась на реке
Свердловский Роспотребнадзор забраковал почти 5 тысяч немаркированных пачек сигарет
«Долго бродила по огородам»: В Екатеринбурге нашли бабушку, пропавшую еще четыре дня назад
На Урале возбудили уголовное дело из-за небезопасного жилья
Банк УРАЛСИБ выступил партнером международного бизнес-форума
В Екатеринбурге на Автовокзале «девятка» врезалась в Solaris
Хотел покататься: в Екатеринбурге автомойку оштрафовали на 263 тысячи рублей за угнанный и разбитый автомобиль
Екатеринбуржцам вернули газ, без которого они жили почти месяц
«Обладает душой и долгой историей»: художник из Севастополя посвятил стрит-арт уральцу, полжизни ухаживающему за голубями
В Екатеринбурге из горящей многоэтажки спасли 170 человек
В Екатеринбурге иномарка насмерть сбила пешехода