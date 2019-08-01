Лето – все: на Урале до конца недели будет холодно и дождливо
Дожди и холод пробудут на Урале до конца этой недели. Об этом рассказали синоптики Уралгидрометцентра.
Сегодня, 1 августа, температура воздуха ожидается не выше +14…+19. Будет облачно с прояснениями, по всей территории региона пройдут ливни, кое-где – грозы и крупный град. Порывы ветра могут достигать 23-25 м/сек.
С 1 на 2 августа ожидается до +8…+13. Днем воздух прогреется лишь до +12…+17. Будет облачно, везде пройдут дожди с грозами. Ветер восточный 7-12 м/сек, порывы 15-20 м/сек.
В ночь на 3 августа похолодает до +7…+12. Днем синоптики обещают потепление: до +13…+18, пройдут дожди.
Напомним, что синоптики объявили штормовое предупреждение на всей территории области. 1 и 2 августа ожидается шквалистый ветер, сильные дожди, ливни с грозами, местами крупный град.
ИСТОЧНИК KP.RU