Лето – все: на Урале до конца недели будет холодно и дождливо

СЕГОДНЯ 07:53 2019-08-01T07:53:49+03:00

Не забывайте взять зонтик, выходя из дома - до конца недели будут идти дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Август встречает горожан совсем не радушно

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Дожди и холод пробудут на Урале до конца этой недели. Об этом рассказали синоптики Уралгидрометцентра.

Сегодня, 1 августа, температура воздуха ожидается не выше +14…+19. Будет облачно с прояснениями, по всей территории региона пройдут ливни, кое-где – грозы и крупный град. Порывы ветра могут достигать 23-25 м/сек.

С 1 на 2 августа ожидается до +8…+13. Днем воздух прогреется лишь до +12…+17. Будет облачно, везде пройдут дожди с грозами. Ветер восточный 7-12 м/сек, порывы 15-20 м/сек.

В ночь на 3 августа похолодает до +7…+12. Днем синоптики обещают потепление: до +13…+18, пройдут дожди.

Напомним, что синоптики объявили штормовое предупреждение на всей территории области. 1 и 2 августа ожидается шквалистый ветер, сильные дожди, ливни с грозами, местами крупный град.

ИСТОЧНИК KP.RU