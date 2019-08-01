Хотел покататься: в Екатеринбурге автомойку оштрафовали на 263 тысячи рублей за угнанный и разбитый автомобиль

СЕГОДНЯ 07:39 2019-08-01T07:39:51+03:00

Сотрудник хотел покататься, но далеко уехать не смог - врезался в столб Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вместо того, чтобы работать, сотрудник решил его опробовать в деле

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В декабре прошлого года житель Екатеринбурга решил помыть свой автомобиль Hyundai Verna. Он оплатил работу, получил квитанцию и отправился по делам. Однако сотрудник автомойки вместо того, чтобы чистить машину, решили на нем покататься: он угнал его, но вскоре врезался в столб. В результате ДТП автомобиль существенно пострадал.

- Согласно экспертному заключению рыночная стоимость автомобиля составляет 210 697 рублей, стоимость восстановительного ремонта – 350 336 рублей. Годные остатки составляют 52 367 рублей, - объяснили в пресс-службе Облсуда. – При этом на протяжении трех дней автомобиль находился на штрафстоянке, а затем был перевезен на платную стоянку, на которой стоимость 1 дня пребывания составляет 70 рублей.

Тогда владелец автомобиля обратился компанию, которой принадлежит автомойка, однако там ему не ответили. Следующей остановкой стал суд: мужчина просил взыскать с компании полною стоимость автомобиля, оплатить все последующие траты (экспертиза, стоянка, эвакуатор) и выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Требования были выполнены лишь частично – ему выплатили 262 967 рублей. Мужчина не согласился с таким решением и подал апелляцию, однако решение осталось неизменным.

ИСТОЧНИК KP.RU