2019-08-01T07:25:14+03:00
Общество

Екатеринбуржцам вернули газ, без которого они жили почти месяц

Виновником оказалась хозяйка одной из поломанных квартир, которая долго не хотела пускать к себе специалистов для ремонта
Мария Трапезникова
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У одной из жительниц дома в квартире было сломало газовое оборудование, и, чтобы избежать аварии, специалисты перекрыли подачу газа до завершения ремонтаУ одной из жительниц дома в квартире было сломало газовое оборудование, и, чтобы избежать аварии, специалисты перекрыли подачу газа до завершения ремонтаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителям одного из домов на улице Восточная почти на месяц приостановили подачу газа из-за того, что оборудование в одной из квартир находилось в аварийном состоянии. Специалисты «Екатеринбурггаз» пришли к хозяйке квартиры 3 июля для осмотра поломки. Однако она их не пустила. И тогда УК ЖКХ была вынуждена обратиться в суд.

- Конфликт у женщины возник с ней, когда при очередной плановом обследовании и ревизии внутриквартирного газового оборудования, женщина, без объяснения причин, отказалась впускать проверяющих. Ситуация повторилась неоднократно, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Никаким уговорам и предупреждениям о том, что в работе газового оборудования могут быть неполадки, жительница не внемлила.

Для того, чтобы войти в квартиру, приставам пришлось звать сварщиков. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Для того, чтобы войти в квартиру, приставам пришлось звать сварщиков. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

В присутствии приставов и представителей «Екатеринбурггаз» квартиру вскрыли. Возможная авария в доме была предотвращена, а снабжение дома газом вновь восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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