Екатеринбуржцам вернули газ, без которого они жили почти месяц
Жителям одного из домов на улице Восточная почти на месяц приостановили подачу газа из-за того, что оборудование в одной из квартир находилось в аварийном состоянии. Специалисты «Екатеринбурггаз» пришли к хозяйке квартиры 3 июля для осмотра поломки. Однако она их не пустила. И тогда УК ЖКХ была вынуждена обратиться в суд.
- Конфликт у женщины возник с ней, когда при очередной плановом обследовании и ревизии внутриквартирного газового оборудования, женщина, без объяснения причин, отказалась впускать проверяющих. Ситуация повторилась неоднократно, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Никаким уговорам и предупреждениям о том, что в работе газового оборудования могут быть неполадки, жительница не внемлила.
Для того, чтобы войти в квартиру, приставам пришлось звать сварщиков. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
В присутствии приставов и представителей «Екатеринбурггаз» квартиру вскрыли. Возможная авария в доме была предотвращена, а снабжение дома газом вновь восстановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU