2019-08-01T06:32:56+03:00
Общество

«Обладает душой и долгой историей»: художник из Севастополя посвятил стрит-арт уральцу, полжизни ухаживающему за голубями

Работа нарисована на фасаде голубятни
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба фестиваля "Карт-бланш"Фото: пресс-служба фестиваля "Карт-бланш"
Изменить размер текста:

В рамках партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» был создан необычный арт-объект. Названа она просто: «Хранитель». Kislow, художник из Севастополя, посвятил его уральскому дедушке, который полжизни ухаживал за голубями. Работа, кстати, нарисована на фасаде его же голубятни.

- У меня есть необъяснимое притяжение к старым или заброшенным зданиям. В них всегда есть своя внутренняя энергетика, а возможно и душа. Этот объект так же обладает душой и долгой историей, - рассказал художник. – В семидесятых годах его построил Игорь Георгиевич [Старков], сегодня это 89 летний старец, глаза которого до сих пор сияют, когда он рассказывает о своих голубях.

А это сам Игорь Георгиевич. Фото: пресс-служба фестиваля "Карт-бланш"

А это сам Игорь Георгиевич. Фото: пресс-служба фестиваля "Карт-бланш"

Напомним, что «Карт-бланш» проходил в Екатеринбурге не так давно. В рамках фестиваля было создано много говорящих и неоднозначных арт-объектов, и не все они пришлись по душе горожанам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К поискам пропавших людей на Урале подключился Следственный комитет
Свердловские спасатели нашли тела женщины и двоих детей, лодка с которыми перевернулась на реке
Свердловский Роспотребнадзор забраковал почти 5 тысяч немаркированных пачек сигарет
«Долго бродила по огородам»: В Екатеринбурге нашли бабушку, пропавшую еще четыре дня назад
На Урале возбудили уголовное дело из-за небезопасного жилья
Банк УРАЛСИБ выступил партнером международного бизнес-форума
В Екатеринбурге на Автовокзале «девятка» врезалась в Solaris
Лето – все: на Урале до конца недели будет холодно и дождливо
Хотел покататься: в Екатеринбурге автомойку оштрафовали на 263 тысячи рублей за угнанный и разбитый автомобиль
Екатеринбуржцам вернули газ, без которого они жили почти месяц
В Екатеринбурге из горящей многоэтажки спасли 170 человек
В Екатеринбурге иномарка насмерть сбила пешехода