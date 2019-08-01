«Обладает душой и долгой историей»: художник из Севастополя посвятил стрит-арт уральцу, полжизни ухаживающему за голубями

СЕГОДНЯ 06:30 2019-08-01T06:32:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» был создан необычный арт-объект. Названа она просто: «Хранитель». Kislow, художник из Севастополя, посвятил его уральскому дедушке, который полжизни ухаживал за голубями. Работа, кстати, нарисована на фасаде его же голубятни.

- У меня есть необъяснимое притяжение к старым или заброшенным зданиям. В них всегда есть своя внутренняя энергетика, а возможно и душа. Этот объект так же обладает душой и долгой историей, - рассказал художник. – В семидесятых годах его построил Игорь Георгиевич [Старков], сегодня это 89 летний старец, глаза которого до сих пор сияют, когда он рассказывает о своих голубях.

А это сам Игорь Георгиевич. Фото: пресс-служба фестиваля "Карт-бланш"

Напомним, что «Карт-бланш» проходил в Екатеринбурге не так давно. В рамках фестиваля было создано много говорящих и неоднозначных арт-объектов, и не все они пришлись по душе горожанам.

ИСТОЧНИК KP.RU