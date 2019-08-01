2019-08-01T05:57:47+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге иномарка насмерть сбила пешехода

От полученных травм мужчина скончался в больнице
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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Ну Уралмаше автомобиль Peugeot насмерть сбил пешехода. Инцидент произошел 31 июля в 18:20 на проспекте Космонавтов, 86.

- Автомобиль, двигаясь по проспекту со стороны улицы Совхозная в сторону Ломоносова на красный сигнал светофора, наехал на пешехода, переходящего дорогу по регулируемому перекрестку, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В результате ДТП пешеход – мужчина 50 лет – был доставлен в ГКБ № 23, где скончался от полученных ран. Иномаркой управлял 35-летний мужчина. Точные причины аварии будут установлены в ходе расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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