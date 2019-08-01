В Екатеринбурге иномарка насмерть сбила пешехода
От полученных травм мужчина скончался в больнице
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Изменить размер текста:
Ну Уралмаше автомобиль Peugeot насмерть сбил пешехода. Инцидент произошел 31 июля в 18:20 на проспекте Космонавтов, 86.
- Автомобиль, двигаясь по проспекту со стороны улицы Совхозная в сторону Ломоносова на красный сигнал светофора, наехал на пешехода, переходящего дорогу по регулируемому перекрестку, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
В результате ДТП пешеход – мужчина 50 лет – был доставлен в ГКБ № 23, где скончался от полученных ран. Иномаркой управлял 35-летний мужчина. Точные причины аварии будут установлены в ходе расследования.
ИСТОЧНИК KP.RU