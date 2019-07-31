«Самый крупный фестиваль шахмат не только в России, но и в Европе»: в Екатеринбурге стартовал EURASIA OPEN

СЕГОДНЯ 19:00 2019-07-31T19:49:31+03:00

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В Екатеринбурге стартовал международный фестиваль шахмат EURASIA OPEN. Открыли мероприятие матчи между приглашенными гроссмейстерами. В частности, партию сыграл заслуженный мастер спорта России Сергей Карякин и входящий в ТОП-30 сильнейших шахматистов мира Пентала Харикришна из Индии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/723370" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге стартовал международный фестиваль шахмат EURASIA OPEN.Алексей БУЛАТОВ

Сергей Карякин подчеркнул, что фестиваль поможет развитию шахматного спорта в странеФото: Алексей БУЛАТОВ

– По числу участников турнира можно смело утверждать, что это самый крупный фестиваль шахмат не только в России, но и в Европе. Это говорит о том, что мы на правильном пути, – заявил депутат Госдумы Анатолий Карпов, который также занимает пост председателя попечительского совета Федерации шахмат региона.

Мероприятие посетили приглашенные гроссмейстерыФото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках фестиваля пройдут несколько соревнований. В том числе, этап Кубка России среди мужчин и женщин, среди детей, а также Кубок по шахматам имени Анатолия Карпова. Призовой фонд состязаний составляет 2 миллиона рублей.

Также на фестиваль пришли дети. Для них проведут специальное соревнованиеФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU