2019-07-31T19:49:31+03:00
Общество

«Самый крупный фестиваль шахмат не только в России, но и в Европе»: в Екатеринбурге стартовал EURASIA OPEN

В рамках мероприятия пройдут соревнования с денежными призами
Маргарита МАХОНИНА
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По словам губернатора области Евгения Куйвашева. шахматами профессионально занимаются 17 тысяч свердловчанПо словам губернатора области Евгения Куйвашева. шахматами профессионально занимаются 17 тысяч свердловчанФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге стартовал международный фестиваль шахмат EURASIA OPEN. Открыли мероприятие матчи между приглашенными гроссмейстерами. В частности, партию сыграл заслуженный мастер спорта России Сергей Карякин и входящий в ТОП-30 сильнейших шахматистов мира Пентала Харикришна из Индии.

В Екатеринбурге стартовал международный фестиваль шахмат EURASIA OPEN.Алексей БУЛАТОВ

Сергей Карякин подчеркнул, что фестиваль поможет развитию шахматного спорта в стране Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сергей Карякин подчеркнул, что фестиваль поможет развитию шахматного спорта в странеФото: Алексей БУЛАТОВ

– По числу участников турнира можно смело утверждать, что это самый крупный фестиваль шахмат не только в России, но и в Европе. Это говорит о том, что мы на правильном пути, – заявил депутат Госдумы Анатолий Карпов, который также занимает пост председателя попечительского совета Федерации шахмат региона.

Мероприятие посетили приглашенные гроссмейстеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мероприятие посетили приглашенные гроссмейстерыФото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках фестиваля пройдут несколько соревнований. В том числе, этап Кубка России среди мужчин и женщин, среди детей, а также Кубок по шахматам имени Анатолия Карпова. Призовой фонд состязаний составляет 2 миллиона рублей.

Также на фестиваль пришли дети. Для них проведут специальное соревнование Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также на фестиваль пришли дети. Для них проведут специальное соревнованиеФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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