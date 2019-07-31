Строительство ЕКАД завершат на два года раньше, если поступят деньги из федерального бюджета
Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев заявил, что ЕКАД могут построить на два года раньше. Но пока строительство ведется согласно старому графику.
– Согласно государственному контракту, завершение работ на третьем пусковом комплексе, от Полевского тракта до Челябинского, предусмотрено в 2024 году. Однако при дополнительном финансировании из федерального бюджета дорожники смогут его завершить к концу 2022 года, – пояснил он.
Замначальника управления автодорог региона Владимир Оглоблин добавил, что на третьем пусковом комплексе уже начались работы. Сегодня там строят основания под водопропусную трубу.
– После этого дорожники приступят к созданию из скального грунта тела дороги, а затем – к устройству дорожных одежд. Завершит все установка ограждений, знаков и освещения. Длина замыкающего участка кольцевой дороги составит почти 10 километров, – заключил он.
В департаменте информполитики региона напомнили, что на замыкание обхода и реконструкцию старого участка ЕКАД – от Челябинского до Тюменского тракта, требуется 11 миллиардов рублей. Однако из федерального бюджета на эти цели в 2019 году выделили 300 миллионов рублей. Сейчас дорога работает в критической перегрузке.
ИСТОЧНИК KP.RU