Строительство ЕКАД завершат на два года раньше, если поступят деньги из федерального бюджета

СЕГОДНЯ 18:36 2019-07-31T18:36:43+03:00

Однако только на реконструкцию старого участка дороги и замыкание обхода требуется порядка 11 миллиардов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев заявил, что ЕКАД могут построить на два года раньше. Но пока строительство ведется согласно старому графику.

– Согласно государственному контракту, завершение работ на третьем пусковом комплексе, от Полевского тракта до Челябинского, предусмотрено в 2024 году. Однако при дополнительном финансировании из федерального бюджета дорожники смогут его завершить к концу 2022 года, – пояснил он.

Замначальника управления автодорог региона Владимир Оглоблин добавил, что на третьем пусковом комплексе уже начались работы. Сегодня там строят основания под водопропусную трубу.

– После этого дорожники приступят к созданию из скального грунта тела дороги, а затем – к устройству дорожных одежд. Завершит все установка ограждений, знаков и освещения. Длина замыкающего участка кольцевой дороги составит почти 10 километров, – заключил он.

В департаменте информполитики региона напомнили, что на замыкание обхода и реконструкцию старого участка ЕКАД – от Челябинского до Тюменского тракта, требуется 11 миллиардов рублей. Однако из федерального бюджета на эти цели в 2019 году выделили 300 миллионов рублей. Сейчас дорога работает в критической перегрузке.

ИСТОЧНИК KP.RU