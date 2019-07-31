Избирком Екатеринбурга вновь отказал в проведении референдума по статусу земли у Драмтеатра

СЕГОДНЯ 18:16 2019-07-31T18:16:49+03:00

Инициаторы голосования считают, что пока вопрос по будущему сквера не закрыт

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Избирком Екатеринбурга во второй раз отказался проводить референдум по статусу сквера у Драмтеатра. Напомним, ранее из-за планов по строительству храма святой Екатерины, территории присвоили религиозное значение. Референдум, по мнению инициативной группы, поможет вернуть земле прежний статус.

– Формально, вопрос по скверу до сих пор не закрыт! Нет ни одного юридически значимого действия или документа от представителей власти, который бы поставил в нем точку, – сообщил один из активистов и юрист Иван Волков. – Мы намерены обратиться с административным иском в суд и обжаловать отказ.

В горизбиркоме пояснили, что выдвижение инициативы «не в полной мере соответствует установленному порядку». В постановлении указано, что вариантами ответа могут быть лишь «Да» или «Нет», однако в предложении группы использовались другие варианты.

Напомним, ранее эти же активисты – «Комитет по спасению сквера», пытались согласовать референдум по месту строительства собора. Однако администрация города приняла решение провести соцопрос. В него войдут три площадки – пустырь Белинского – Фурманова, территория взорванной телебашни и здание старого Приборостроительного завода на Горького,17. Окончательное решение по месту примут в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU