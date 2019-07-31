2019-07-31T17:09:28+03:00
Общество

«Приехал навестить сестер, но надо было возвращаться в деревню»: на Урале 15-летний подросток угнал Volkswagen

У автомобиля не стояла сигнализация, а в салоне лежал дубликат ключей
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: Управление ГИБДД по Свердловской областиФото: Управление ГИБДД по Свердловской области
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37-летний житель села Криулино, которое находится рядом с Красноуфимском, не нашел рядом с домом свой Volkswagen, и обратился в полицию. В течение суток инспекторы ДПС нашли автомобиль на окраине деревни Тавра. В Управлении ГИБДД Свердловской области рассказали, что он находился на стоянке кафе. Пока сотрудники осматривали автомобиль, подъехал виновник истории.

– Угонщиком оказался 15-летний подросток, уроженец деревни Сарсы. Мальчик обучается в школе-интернате, – пояснили там. – Он пояснил, что в город приезжал навестить сестер, после чего ему надо было возвращаться в Сарсы. А это 50 километров дороги. По пути он зашел в Криулино, где и приметил Volkswagen.

Подросток определил, что на автомобиле не стояла сигнализация. А в салоне он нашел дубликат ключей от замка зажигания.

В ГИБДД добавили, что автомобиль с высокой вероятностью на стоянку вытащили трактором. На машине обнаружили повреждения, характерные для ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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