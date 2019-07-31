2019-07-31T16:33:00+03:00
Общество

На Урале кондуктор автобуса требовала плату за проезд грудничков

Младенцев везли в колясках
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: сообщество "Инцидент Каменск-Уральский" в соцсети "ВКонтакте"Фото: сообщество "Инцидент Каменск-Уральский" в соцсети "ВКонтакте"
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В Каменске-Уральском кондуктор автобуса №2 требовала от пассажиров оплатить проезд грудных детей. Младенцев везли в колясках.

– Если кто не знает, это незаконно, так как провоз детей до 7 лет бесплатный и это включает в себя провоз саней, колясок, – цитирует женщину портал KU66.RU. – Билеты на коляски она дала только после того, как ей сказали: «мы же заплатили, значит положено»!

Женщина уточнила, что собирается обратиться с претензией к перевозчику ПТП. Автобус, по ее словам, имел госномер «КА 688».

ИСТОЧНИК KP.RU

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