На Урале кондуктор автобуса требовала плату за проезд грудничков
Младенцев везли в колясках
Фото: сообщество "Инцидент Каменск-Уральский" в соцсети "ВКонтакте"
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В Каменске-Уральском кондуктор автобуса №2 требовала от пассажиров оплатить проезд грудных детей. Младенцев везли в колясках.
– Если кто не знает, это незаконно, так как провоз детей до 7 лет бесплатный и это включает в себя провоз саней, колясок, – цитирует женщину портал KU66.RU. – Билеты на коляски она дала только после того, как ей сказали: «мы же заплатили, значит положено»!
Женщина уточнила, что собирается обратиться с претензией к перевозчику ПТП. Автобус, по ее словам, имел госномер «КА 688».
ИСТОЧНИК KP.RU