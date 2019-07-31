2019-07-31T15:47:21+03:00
Общество

В Екатеринбурге назначили дату суда над гонщиком «бешеной Honda», которая сбила трех пешеходов на Фурманова

Его обвиняют по трем статьям
Маргарита МАХОНИНА
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Сегодня Пузырев находится в СИЗО.Сегодня Пузырев находится в СИЗО.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Владимир Пузырев, который осенью прошлого года, управляя Honda CRV, сбил пешеходов на улице Фурманова в Екатеринбурге, предстанет перед судом. Адвокат пострадавших Антон Штоль сообщил, что разбирательство пройдет в Ленинском районном суде.

– Рассмотрение дела по существу пройдет 9 августа 2019 года, – добавил он.

Напомним, в аварии пострадали три человека, в том числе Екатерина Норицына и ее маленький сын. Молодая мама лишилась почки и селезенки, ее ребенок получил инвалидность. Третьему потерпевшему – Андрею Медведеву, пришлось пройти курс физиотерапии.

Пузырева обвиняли в покушении на убийство, однако позже смягчили до «умышленного причинения тяжкого вреда здоровью», «использования заведомого подложного документа», «хулиганству с применением предметов в качестве оружия». Он находится в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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