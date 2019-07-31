В Екатеринбурге назначили дату суда над гонщиком «бешеной Honda», которая сбила трех пешеходов на Фурманова
Владимир Пузырев, который осенью прошлого года, управляя Honda CRV, сбил пешеходов на улице Фурманова в Екатеринбурге, предстанет перед судом. Адвокат пострадавших Антон Штоль сообщил, что разбирательство пройдет в Ленинском районном суде.
– Рассмотрение дела по существу пройдет 9 августа 2019 года, – добавил он.
Напомним, в аварии пострадали три человека, в том числе Екатерина Норицына и ее маленький сын. Молодая мама лишилась почки и селезенки, ее ребенок получил инвалидность. Третьему потерпевшему – Андрею Медведеву, пришлось пройти курс физиотерапии.
Пузырева обвиняли в покушении на убийство, однако позже смягчили до «умышленного причинения тяжкого вреда здоровью», «использования заведомого подложного документа», «хулиганству с применением предметов в качестве оружия». Он находится в СИЗО.
ИСТОЧНИК KP.RU