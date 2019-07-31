В Екатеринбурге появится Центр шахмат
Его разместят в объекте культурного наследия
ФОТО: 2ГИС
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Здание на Малышева, 58 – Горького, 37 в Екатеринбурге передали Федерации шахмат Свердловской области. Об этом сегодня сообщили представители правительства региона на фестивале EURASIA OPEN.
– Сейчас в помещении идет ремонт, а в будущем там появится Центр шахмат, – заявил губернатор области Евгений Куйвашев. – Важно, что в центре будут заниматься ребята со всей Свердловской области.
Напомним, дом на Малышева 58/37 относится к объектам культурного наследия региона. Его построили до 1889 года. В дореволюционное время в здании размещались различные магазины, в советское – образовательные учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU