В Екатеринбурге появится Центр шахмат

СЕГОДНЯ 15:26 2019-07-31T15:26:55+03:00

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Здание на Малышева, 58 – Горького, 37 в Екатеринбурге передали Федерации шахмат Свердловской области. Об этом сегодня сообщили представители правительства региона на фестивале EURASIA OPEN.

– Сейчас в помещении идет ремонт, а в будущем там появится Центр шахмат, – заявил губернатор области Евгений Куйвашев. – Важно, что в центре будут заниматься ребята со всей Свердловской области.

Напомним, дом на Малышева 58/37 относится к объектам культурного наследия региона. Его построили до 1889 года. В дореволюционное время в здании размещались различные магазины, в советское – образовательные учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU