2019-07-31T14:54:16+03:00
Экономика

В «БКС Брокер» рассказали, чем инвестиции выгоднее вкладов и недвижимости

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Фото: компании «БКС Брокер»Фото: компании «БКС Брокер»
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С повышением уровня финансовой грамотности населения растет интерес к фондовому рынку – теперь россияне уже не воспринимают инвестиции азартным и рисковым предприятием, таким, как игра в рулетку или ставки на спорт. В «БКС Брокер» рассказали, чем акции и облигации привлекают инвесторов.

Облигации – это долговые расписки крупных компаний, а инвестор, купивший их - кредитор данного бизнеса, права которого защищены законодательством. Этот инструмент дает доход на несколько процентов выше ставок по банковским депозитам и условия вложения куда гибче, чем в банковских вкладах - продать бумаги можно в любой момент без потери процентов, ограничения на дополнительные взносы или частичные снятия отсутствуют. Также при использовании облигаций защищенная государством сумма не ограничена 1,4 млн рублей, ведь можно купить непосредственно государственные ОФЗ.

Акции – это актив, подтверждающий право на долю в компании и распределяемой прибыли. По прибыльности акции весомо опережают недвижимость - за пять лет, например, индекс российских акций показывает совокупный доход более 100% против 36% для жилой недвижимости в Москве.

- Тем не менее, тренд долгосрочных инвестиций на рынке РФ находится в зачатке, что создает уникальные возможности, - отметил Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер». - На Московской бирже можно найти бумаги высокого качества с такой потенциальной доходностью, за которой на развитых рынках выстраиваются в очередь.

Напомним, в течение нескольких лет БКС остается лидером по оборотам на фондовом рынке в режиме основных торгов Т+, по данным ПАО Московская Биржа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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