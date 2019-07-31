В Екатеринбурге от столкновения Daewoo Nexia и КамАЗа пострадали два человека

СЕГОДНЯ 14:44 2019-07-31T14:44:29+03:00

Их увезли в горбольницу №23

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В Екатеринбурге на улице Технической, 14 столкнулись Daewoo Nexia и КамАЗ. Очевидцы пишут в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте», что в аварии пострадали два пассажира Daewoo Nexia: девушка и молодой человек.

По предварительным данным, КамАЗ не уступил Daewoo Nexia Фото: Екатерина Зыкина

– Парень идти сам не мог, что-то, видимо, с ногами. Его унесли на газон, – сообщают они. – Девушка была в сознании.

По словам очевидцев, пострадавший молодой человек получил травму ног Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

В отделении пропаганды ГИБДД города рассказали, что пострадавших увезли в горбольницу №23.

– По предварительной информации, водитель КамАЗа при повороте на перекрестке не предоставил преимущество водителю Daewoo Nexia, – пояснили там.

ИСТОЧНИК KP.RU