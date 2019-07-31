В Екатеринбурге от столкновения Daewoo Nexia и КамАЗа пострадали два человека
В Екатеринбурге на улице Технической, 14 столкнулись Daewoo Nexia и КамАЗ. Очевидцы пишут в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте», что в аварии пострадали два пассажира Daewoo Nexia: девушка и молодой человек.
По предварительным данным, КамАЗ не уступил Daewoo Nexia Фото: Екатерина Зыкина
– Парень идти сам не мог, что-то, видимо, с ногами. Его унесли на газон, – сообщают они. – Девушка была в сознании.
По словам очевидцев, пострадавший молодой человек получил травму ног Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"
В отделении пропаганды ГИБДД города рассказали, что пострадавших увезли в горбольницу №23.
– По предварительной информации, водитель КамАЗа при повороте на перекрестке не предоставил преимущество водителю Daewoo Nexia, – пояснили там.
ИСТОЧНИК KP.RU