2019-07-31T14:46:42+03:00
Общество

В Екатеринбурге выбрали людей, которые будут решать судьбу ЦПКиО

В группу входят специалисты самых разных областей
Мария Трапезникова
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В состав рабочей группы войдут представители широкого круга специальностейВ состав рабочей группы войдут представители широкого круга специальностейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге сформировали рабочую группу, которая займется разработкой технического задания по реконструкции ЦПКиО им. Маяковского. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Возглавит группу вице-мэр по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин. В состав команды вошел 31 человек. В частности: начальник Свердловской детской железной дороги Максим Алалыкин, директор по стратегическому развитию ООО «Альфа Строй» Иван Кузнецов, директор Центра культуры «Урал» Илья Марков, помощник члена Совета Федерации от Свердловской области Константин Пудов, профессор кафедры ландшафтного строительства Уральского государственного лесотехнического университета Татьяна Сродных, ведущий радиостанции «Серебряный дождь — Екатеринбург» Александр Цариков. Полный список участников пока не разглашается.

- После завершения сбора предложений от горожан творческо-техническая группа разработчиков выберет самые конструктивные идеи и объединит их в единый проект развития ЦПКиО, - объяснили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что новую концепцию развития парка власти Екатеринбурга начали искать еще в конце 2018 года. В феврале этого года мэр города Александр Высокинский посчитал лучшим вариантом концепцию российско-голландского бюро SVESMI, которое работало по заказу застройщика ЖК «Клевер Парк».

ИСТОЧНИК KP.RU

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