«Хочу, чтобы у каждой собаки был дом»: свердловчанка, которая выиграла 9,5 миллионов в лотерею, хочет открыть приют для животных

СЕГОДНЯ 14:18 2019-07-31T14:20:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Свердловской области стала победительницей в лотереи «Столото». Галина Агафонова выиграла 9 405 673 рублей. Она купила билет и составила удачную комбинацию из цифр. Как ей это удалось, женщина рассказала, когда приехала оформлять выигрыш в офис организации розыгрыша.

- Счастливую комбинацию я составила из знаменательных дат. Билеты с этими числами часто приносят мне выигрыши. Так вышло и сейчас. Я победила, — рассказала победительница.

Галина мечтает купить свой дом у моря, и выигрыш как раз в этом поможет. На оставшиеся деньги свердловчанка планирует открыть приют для животных.

- Я помогаю братьям нашим меньшим, которые остались без хозяев. Хочу, чтобы у каждой собаки был дом, — рассказала Галина.

Пока победительница только зарегистрировалась как победительница. Сами деньги Галине придут через пол года.

ИСТОЧНИК KP.RU