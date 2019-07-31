2019-07-31T14:20:24+03:00
Общество

«Хочу, чтобы у каждой собаки был дом»: свердловчанка, которая выиграла 9,5 миллионов в лотерею, хочет открыть приют для животных

Счастливую комбинацию Галина Агафонова составила из знаменательных дат
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба "Столото"Фото: пресс-служба "Столото"
Изменить размер текста:

Жительница Свердловской области стала победительницей в лотереи «Столото». Галина Агафонова выиграла 9 405 673 рублей. Она купила билет и составила удачную комбинацию из цифр. Как ей это удалось, женщина рассказала, когда приехала оформлять выигрыш в офис организации розыгрыша.

- Счастливую комбинацию я составила из знаменательных дат. Билеты с этими числами часто приносят мне выигрыши. Так вышло и сейчас. Я победила, — рассказала победительница.

Галина мечтает купить свой дом у моря, и выигрыш как раз в этом поможет. На оставшиеся деньги свердловчанка планирует открыть приют для животных.

- Я помогаю братьям нашим меньшим, которые остались без хозяев. Хочу, чтобы у каждой собаки был дом, — рассказала Галина.

Пока победительница только зарегистрировалась как победительница. Сами деньги Галине придут через пол года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Приехал навестить сестер, но надо было возвращаться в деревню»: на Урале 15-летний подросток угнал Volkswagen
На Урале кондуктор автобуса требовала плату за проезд грудничков
Банк УРАЛСИБ в Челябинске выступил партнером интеллектуальной игры
В Екатеринбурге назначили дату суда над гонщиком «бешеной Honda», которая сбила трех пешеходов на Фурманова
В Екатеринбурге появится Центр шахмат
В «БКС Брокер» рассказали, чем инвестиции выгоднее вкладов и недвижимости
«Пришел домой уже с ранением»: в Екатеринбурге женщина зарезала своего сожителя
В Екатеринбурге от столкновения Daewoo Nexia и КамАЗа пострадали два человека
В Екатеринбурге выбрали людей, которые будут решать судьбу ЦПКиО
Финалисток «Мисс Екатеринбург-2019» нарядили в коралл
На Урале работники пошли в суд, чтобы получить зарплату
«Жили на кладбище вместе с мамами»: в Екатеринбурге 19 щенят ищут дом
На Урале в ДТП с автобусом пострадали 8 человек
Основная часть – в центре: ГИБДД показала, где в Екатеринбурге установлены камеры видеофиксации
Не опять, а снова: на Урале объявили штормовое предупреждение
Приняли одеждой и духами: в Екатеринбурге за взятку уволили двух полицейских
Денег не предусмотрено: в Екатеринбурге не появятся новые троллейбусы
В Екатеринбурге известная галерея современного искусства переезжает в новый дом
«Чаще всего пенсионеры, женщины и инвалиды»: На «Единый социальный телефон» позвонили свыше 3 тысяч уральцев
На Урале кассирша отсудила у компании свою зарплату