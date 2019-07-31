На Урале работники пошли в суд, чтобы получить зарплату

СЕГОДНЯ 13:38 2019-07-31T13:39:31+03:00

Предприятие полгода не выплачивало своим сотрудникам зарплату, и тогда они подали жалобу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предприятие полгода не платило сотрудникам и накопило долг больше 1,8 миллионов рублей

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В Верхней Салде прокуратура проверила предприятие по добыче песка на соблюдение трудового законодательства. Основанием для обращения послужило коллективное обращение работников предприятия.

- Установлено, что на предприятии, основной сферой деятельности которого является добыча и реализация песка, образовалась задолженность по выплате заработной платы за период с января по май 2019 года перед 33 работниками на сумму свыше 1,8 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В итоге, всем работникам предприятия, в том числе бывшим, была выплачена зарплата.

ИСТОЧНИК KP.RU