2019-07-31T13:39:31+03:00
Общество

На Урале работники пошли в суд, чтобы получить зарплату

Предприятие полгода не платило сотрудникам и накопило долг больше 1,8 миллионов рублей
Мария Трапезникова
Поделиться:
Предприятие полгода не выплачивало своим сотрудникам зарплату, и тогда они подали жалобуПредприятие полгода не выплачивало своим сотрудникам зарплату, и тогда они подали жалобуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Верхней Салде прокуратура проверила предприятие по добыче песка на соблюдение трудового законодательства. Основанием для обращения послужило коллективное обращение работников предприятия.

- Установлено, что на предприятии, основной сферой деятельности которого является добыча и реализация песка, образовалась задолженность по выплате заработной платы за период с января по май 2019 года перед 33 работниками на сумму свыше 1,8 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В итоге, всем работникам предприятия, в том числе бывшим, была выплачена зарплата.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Хочу, чтобы у каждой собаки был дом»: свердловчанка, которая выиграла 9,5 миллионов в лотерею, хочет открыть приют для животных
Финалисток «Мисс Екатеринбург-2019» нарядили в коралл
«Жили на кладбище вместе с мамами»: в Екатеринбурге 19 щенят ищут дом
На Урале в ДТП с автобусом пострадали 8 человек
Основная часть – в центре: ГИБДД показала, где в Екатеринбурге установлены камеры видеофиксации
Не опять, а снова: на Урале объявили штормовое предупреждение
Приняли одеждой и духами: в Екатеринбурге за взятку уволили двух полицейских
Денег не предусмотрено: в Екатеринбурге не появятся новые троллейбусы
В Екатеринбурге известная галерея современного искусства переезжает в новый дом
«Чаще всего пенсионеры, женщины и инвалиды»: На «Единый социальный телефон» позвонили свыше 3 тысяч уральцев
На Урале кассирша отсудила у компании свою зарплату