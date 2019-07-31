2019-07-31T13:35:13+03:00
Общество

«Жили на кладбище вместе с мамами»: в Екатеринбурге 19 щенят ищут дом

Они временно находятся в приюте и у волонтера
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: Екатерина СеменоваФото: Екатерина Семенова
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Жительница Екатеринбурга Екатерина Семенова нашла в Нижне-Исетском кладбище целый выводок бездомных щенят. На его территории малыши жили вместе с мамами.

Первых щенят Екатерина обнаружила в мае, после этого девушка встретила еще две семьи Фото: Екатерина Семенова

Первых щенят Екатерина обнаружила в мае, после этого девушка встретила еще две семьи Фото: Екатерина Семенова

– Взять к себе животных возможности не было, но я сразу начала искать, куда их можно пристроить. В городе действует один пункт краткосрочного содержания, который в это время перестраивался для работы по новому закону, и не мог принять еще собак, – пояснила Екатерина. – А за одно место в частном приюте нужно заплатить около 2 тысяч рублей. Таких денег у меня нет.

Часть щенят на время забрала волонтер Ирина Хеленко, остальных поместили в приют "Надин Ковчег" Фото: Екатерина Семенова

Часть щенят на время забрала волонтер Ирина Хеленко, остальных поместили в приют "Надин Ковчег" Фото: Екатерина Семенова

В итоге животных удалось временно разместить в приюте «Надин Ковчег» и у волонтера. Также Екатерина организовала сбор помощи от неравнодушных граждан – корм и средства на лекарства. Сейчас они ищут дом. Пока удалось пристроить двух щенят.

Сейчас дом ищут 19 щенят Фото: Екатерина Семенова

Сейчас дом ищут 19 щенят Фото: Екатерина Семенова

– Пока мы поставили каждому щенку первую сыворотку, сегодня будем прививать, но через месяц потребуется ревакцинация, – подчеркнула Екатерина. – Откровенно говоря, на нее денег нет: новых сборов мы не открываем, потому что не понимаем, сколько к тому времени у нас останется малышей.

Им поставили сыворотку, а сегодня привьют в первый раз

Им поставили сыворотку, а сегодня привьют в первый раз

На руках у волонтеров остались 19 малышей в возрасте 1,5 до 4 месяцев.

– Также можно просто приехать к ним, чтобы поиграть, или привезти корм и другие вещи, – добавила Екатерина. – Со мной можно связаться по телефону: +7 922 035 15 80.

ИСТОЧНИК KP.RU

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