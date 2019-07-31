2019-07-31T12:34:53+03:00
Авто

Основная часть – в центре: ГИБДД показала, где в Екатеринбурге установлены камеры видеофиксации

Показываем места, где лучше не гонять
Олег Галимов
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Пока что сайт работает нестабильноПока что сайт работает нестабильноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Теперь любой автомобилист России может узнать, где в его городе установлены камеры видеофиксации нарушений. Новый раздел появился на сайте ГИБДД.

Фото: скриншот сайта ГИБДД

Фото: скриншот сайта ГИБДД

В Екатеринбурге таких камер несколько десятков, основная их часть в центральной части города и на дорогах, где при желании легко разогнаться.

В первые минуты создания раздела желающих посмотреть, где находятся камеры, оказалось так много, что сайт рухнул и выдавал ошибку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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