Приняли одеждой и духами: в Екатеринбурге за взятку уволили двух полицейских

СЕГОДНЯ 12:20 2019-07-31T13:43:03+03:00

Два участковых приняли у владельца магазина взятку в виде духов и одежды, в ответ обещали не трогать его товар Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге двух участковых уполномоченных ОП № 13 УМВД России полиции уволили за взятку.

- По договоренности они получили от владельца магазина на территории района незаконное вознаграждение в виде одежды, текстильной продукции и парфюмерии, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – В ответ они обещали не привлекать владельца к ответственности за продажу контрафактного товара.

- Сотрудники из подразделения собственной безопасности ГУ МВД области действительно выявили и изобличили участковых. Собранные по данным вопиющим фактам материалы органы внутренних дел направили по подследственности нашим коллегам из регионального СК, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых. - Помимо того, что предприимчивых участковых с позором изгнали из системы МВД, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены и их непосредственные руководители за откровенные упущения в воспитательном процессе личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU