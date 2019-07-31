Денег не предусмотрено: в Екатеринбурге не появятся новые троллейбусы

СЕГОДНЯ 12:04 2019-07-31T12:07:24+03:00

Сейчас горожане ездят на машинах, выпущенных еще в советские годы

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Власти Екатеринбурга не будут закупать новые троллейбусы. Об этом рассказал урбанист Владимир Злоказов.

Он получил отрицательный ответ от администрации города на предложение выкупить партию низкопольных машин «Тролза-5265» у Перми. Напомним, что в начале июля местные власти приняли решение отменить этот вид транспорта из-за низкого спроса у горожан. Тогда же урбанист и высказал эту идею мэрии Екатеринбурга.

В документе с ответом, который Злоказов опубликовал на своей странице в Facebook, указано, что на 2019 год финансов для приобретения троллейбусов в бюджете Екатеринбурга заложено не было. А даже если бы это и было возможно, то выкуп машин можно провести только через систему госзакупок. А это подразумевает объявление нового конкурса.

Ответ, который пришел от мэрии. Фото: Владимир Злоказов

Сейчас по Екатеринбургу курсируют старенькие модели «ЗиУ-9», выпущенные еще в 1970-х годах.

ИСТОЧНИК KP.RU