Денег не предусмотрено: в Екатеринбурге не появятся новые троллейбусы
Власти Екатеринбурга не будут закупать новые троллейбусы. Об этом рассказал урбанист Владимир Злоказов.
Он получил отрицательный ответ от администрации города на предложение выкупить партию низкопольных машин «Тролза-5265» у Перми. Напомним, что в начале июля местные власти приняли решение отменить этот вид транспорта из-за низкого спроса у горожан. Тогда же урбанист и высказал эту идею мэрии Екатеринбурга.
В документе с ответом, который Злоказов опубликовал на своей странице в Facebook, указано, что на 2019 год финансов для приобретения троллейбусов в бюджете Екатеринбурга заложено не было. А даже если бы это и было возможно, то выкуп машин можно провести только через систему госзакупок. А это подразумевает объявление нового конкурса.
Ответ, который пришел от мэрии. Фото: Владимир Злоказов
Сейчас по Екатеринбургу курсируют старенькие модели «ЗиУ-9», выпущенные еще в 1970-х годах.
ИСТОЧНИК KP.RU