2019-07-31T12:07:24+03:00
Общество

Денег не предусмотрено: в Екатеринбурге не появятся новые троллейбусы

Сейчас горожане ездят на машинах, выпущенных еще в советские годы
Мария Трапезникова
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Фото: Владимир ЗлоказовФото: Владимир Злоказов
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Власти Екатеринбурга не будут закупать новые троллейбусы. Об этом рассказал урбанист Владимир Злоказов.

Он получил отрицательный ответ от администрации города на предложение выкупить партию низкопольных машин «Тролза-5265» у Перми. Напомним, что в начале июля местные власти приняли решение отменить этот вид транспорта из-за низкого спроса у горожан. Тогда же урбанист и высказал эту идею мэрии Екатеринбурга.

В документе с ответом, который Злоказов опубликовал на своей странице в Facebook, указано, что на 2019 год финансов для приобретения троллейбусов в бюджете Екатеринбурга заложено не было. А даже если бы это и было возможно, то выкуп машин можно провести только через систему госзакупок. А это подразумевает объявление нового конкурса.

Ответ, который пришел от мэрии. Фото: Владимир Злоказов

Ответ, который пришел от мэрии. Фото: Владимир Злоказов

Сейчас по Екатеринбургу курсируют старенькие модели «ЗиУ-9», выпущенные еще в 1970-х годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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