2019-07-31T14:07:39+03:00
Общество

В Екатеринбурге известная галерея современного искусства переезжает в новый дом

Она будет располагаться на ВИЗ-бульваре
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "ЕГСИ" во "ВКонтакте"Фото: сообщество "ЕГСИ" во "ВКонтакте"
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В Екатеринбурге галерея современного искусства (или ЕГСИ) на Красноармейской, 32 переезжает в новый дом. Для обновленной версии галереи выбрали площадку на ВИЗ-бульваре, 15. Об этом рассказала ее руководитель Елена Теребенина.

- На протяжении всех лет команда создавала комфортную среду для встречи с искусством уральских художников и творческого общения с известными арт-деятелями, - написала Елена на своей странице в Facebook. – Наш основной фокус был сосредоточен на изобразительном искусстве Урала, а коллекция, экспонируемая в галерее, насчитывает около 1500 произведений живописи, графики, скульптур и арт-объектов периода с 1899 по 2018 года.

Обновленная версия ЕГСИ раскроет совершенно другие актуальные форматы взаимодействия с художниками и зрителями, а также расширит круг сторонников современного искусства. На сегодняшний день на старой площадке продолжает работать салон-магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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