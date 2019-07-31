В Екатеринбурге известная галерея современного искусства переезжает в новый дом

СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-31T14:07:39+03:00

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В Екатеринбурге галерея современного искусства (или ЕГСИ) на Красноармейской, 32 переезжает в новый дом. Для обновленной версии галереи выбрали площадку на ВИЗ-бульваре, 15. Об этом рассказала ее руководитель Елена Теребенина.

- На протяжении всех лет команда создавала комфортную среду для встречи с искусством уральских художников и творческого общения с известными арт-деятелями, - написала Елена на своей странице в Facebook. – Наш основной фокус был сосредоточен на изобразительном искусстве Урала, а коллекция, экспонируемая в галерее, насчитывает около 1500 произведений живописи, графики, скульптур и арт-объектов периода с 1899 по 2018 года.

Обновленная версия ЕГСИ раскроет совершенно другие актуальные форматы взаимодействия с художниками и зрителями, а также расширит круг сторонников современного искусства. На сегодняшний день на старой площадке продолжает работать салон-магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU