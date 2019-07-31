«Чаще всего пенсионеры, женщины и инвалиды»: На «Единый социальный телефон» позвонили свыше 3 тысяч уральцев
С начала этого года в Свердловской области на «Единый социальный телефон Свердловской области» позвонили 3 270 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики региона.
- Позвонив к нам, любой житель Свердловской области может получить консультацию о мерах социальной поддержки и социальных услугах, а также об организациях, которые их предоставляют, - отметили там. – Чаще всего за помощью обращаются пожилые люди, инвалиды, женщины, семьи с несовершеннолетними детьми.
Отмечается, что каждый год количество обращений увеличивается в два раза. В прошлом году было зафиксировано 4 916 звонков. Данная служба была создана для информирования уральцев о мерах социальной поддержки и порядке их получения.
ИСТОЧНИК KP.RU