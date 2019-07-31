На Урале кассирша отсудила у компании свою зарплату

СЕГОДНЯ 10:56 2019-07-31T10:56:35+03:00

Зарплату женщине смогли выдать только после заявления в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Между сторонами не был заключен трудовой договор

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Прокуратура Верх-Исетского района в Асбесте провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в одной из торговых компаний. Основанием для этого стала жалоба сотрудницы, работавшей кассиршей. Она утверждала, что ей не выдают зарплату. При этом трудовой договор между сторонами не был заключен.

- В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратура в интересах заявителя направила в Асбестовский городской суд исковое заявление с требованием об установлении факта трудовых отношений, взыскании задолженности по заработной плате за период работы, компенсации за несвоевременную выплату заработной платы, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В итоге, торговую компанию обязали выплатить сотруднице зарплату в размере свыше 18 тысяч рублей и компенсацию – свыше 2 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU