2019-07-31T10:43:11+03:00
Общество

К 2025 году в Екатеринбурге возрастет дефицит школьных мест

Для того, чтобы решить эту проблему, из федерального бюджета попросят дополнительно 30 миллиардов рублей
Мария Трапезникова
Поделиться:
Для удобства жителей, будет создана специальная "тепловая карта", на которой можно будет посмотреть все районы с новыми школами и детсадамиДля удобства жителей, будет создана специальная "тепловая карта", на которой можно будет посмотреть все районы с новыми школами и детсадамиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

К 2025 году потребность в новых школах в городе может достичь порядка 49 тысяч мест. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

По его словам, с каждым годом будет расти число школьников, учащихся во вторую смену. Чтобы решить эту проблему, потребуется дополнительно еще 30 миллиардов рублей. Такую большую сумму может дать лишь областной или федеральный бюджет.

Для удобства жителей, в администрации решили создать специальную карту, которая делит Екатеринбург на 57 микрорайонов. Каждый из них получит свой план комплексного развития. Такая «тепловая карта» строительства новых школ и детских садов в скором времени появится на официальном портале города. Каждый житель, покупая квартиру, сможет увидеть, строится ли в его новом районе школа или детсад и есть ли места.

- Никто от строителей не ждет, что они будут строить новые детсады и школы за собственный счет. Понятно, что строить школы и детсады будет город, - добавил Высоскинский. – Вопрос в том, что мы должны понимать логику очередности: почему строим школу в этом районе, а не в другом. Именно поэтому сделана тепловая карта строительства.

В будущем администрация планирует перенести этот подход и на другие объекты: больницы, дороги, парки и скверы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Чаще всего пенсионеры, женщины и инвалиды»: На «Единый социальный телефон» позвонили свыше 3 тысяч уральцев
На Урале кассирша отсудила у компании свою зарплату
«Федеральный памятник»: Заброшенную больницу в Зеленой роще реконструируют за 1,5 миллиардов рублей
Городская эстетика на груди: музей истории Екатеринбурга выпустил значки с достопримечательностями города
Охранник из ИК Каменска-Уральского занял второе место в Чемпионате Европы до дзюдо
«Черепно-мозговая и перелом ребер»: В Екатеринбурге на Вторчермете «Лада» сбила пешехода, перебегавшего на «красный»
Танцевальный флешмоб студенческих отрядов проводников пройдет на вокзале Екатеринбурга
В Екатеринбурге на неделю изменят движение автобусов № 50, 54, 57 и 57а
В Екатеринбурге приставы совершили рейд по элитным должникам
С начала года в Свердловской области произошло 259 лесных пожаров
На Урале оштрафовали школу на 40 тысяч из-за девочки, сломавшей на перемене пальцы
Екатеринбургский школьник выиграл в международном конкурсе Google
Нет огнетушителя и эвакуационных выходов: В Свердловской области закроют 6 палаточных лагерей
Вместо явки в полицию – командировка: силовики нашли водителя BMW, который протаранил бар на Радищева из-за дорогого шампанского
Евгений Куйвашев нацелил депутатов Заксобрания на поддержку социальных инициатив и создание условий инвестиционного развития региона
Из Свердловской области выдворили 132 нелегалов
После гибели работницы завода УГМК в Ревде СКР возбудил уголовное дело
Молодежная сборная России проведет важный матч на «Екатеринбург Арене»
Четыре старинных дома на улице Декабристов в Екатеринбурге отдадут под спортивные клубы
Почти, как телебашню: на свердловской электростанции взорвали трубы
На улице 8 Марта в Екатеринбурге появился барельеф с танцующими ангелочками