К 2025 году в Екатеринбурге возрастет дефицит школьных мест

СЕГОДНЯ 10:40 2019-07-31T10:43:11+03:00

Для удобства жителей, будет создана специальная "тепловая карта", на которой можно будет посмотреть все районы с новыми школами и детсадами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для того, чтобы решить эту проблему, из федерального бюджета попросят дополнительно 30 миллиардов рублей

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К 2025 году потребность в новых школах в городе может достичь порядка 49 тысяч мест. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

По его словам, с каждым годом будет расти число школьников, учащихся во вторую смену. Чтобы решить эту проблему, потребуется дополнительно еще 30 миллиардов рублей. Такую большую сумму может дать лишь областной или федеральный бюджет.

Для удобства жителей, в администрации решили создать специальную карту, которая делит Екатеринбург на 57 микрорайонов. Каждый из них получит свой план комплексного развития. Такая «тепловая карта» строительства новых школ и детских садов в скором времени появится на официальном портале города. Каждый житель, покупая квартиру, сможет увидеть, строится ли в его новом районе школа или детсад и есть ли места.

- Никто от строителей не ждет, что они будут строить новые детсады и школы за собственный счет. Понятно, что строить школы и детсады будет город, - добавил Высоскинский. – Вопрос в том, что мы должны понимать логику очередности: почему строим школу в этом районе, а не в другом. Именно поэтому сделана тепловая карта строительства.

В будущем администрация планирует перенести этот подход и на другие объекты: больницы, дороги, парки и скверы.

ИСТОЧНИК KP.RU