2019-07-31T10:15:32+03:00
Общество

«Федеральный памятник»: Заброшенную больницу в Зеленой роще реконструируют за 1,5 миллиардов рублей

Здание хотят заново отстроить к 2023 году
Мария Трапезникова
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Внешний облик больницы после реконструкции планируется сохранить в первозданном видеВнешний облик больницы после реконструкции планируется сохранить в первозданном видеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Заброшенную больницу, что долгое время пустует в Зеленой роще, планируют реконструировать за 1,5 миллиардов рублей. Об этом на пресс-конференции сегодня заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Однако полностью сносить здание и строить на его месте жилой комплекс не планируется.

- Это федеральный памятник. И этот памятник должен быть восстановлен в тех осях и размерах, в которых был построен. Целевое назначение памятника и сама реконструкция — порядка 1-1,5 миллиарда, - рассказал мэр. – Так как больница находится не в муниципальной собственности, коллеги из области ищут инвесторов, кто бы мог это здание привести в соответствие.

Напомним, что ранее вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько сообщил, что объект планируют отреставрировать к 2023 году. При этом сохранится его изначальный вид.

ИСТОЧНИК KP.RU

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