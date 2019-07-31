2019-07-31T10:41:26+03:00
Общество

Городская эстетика на груди: музей истории Екатеринбурга выпустил значки с достопримечательностями города

Дизайн разработал известный екатеринбуржец Дмитрий Фатхиев-Долохов
Юлия СТАЛИНА
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Фото: Дмитрия Фатхиева-ДолоховаФото: Дмитрия Фатхиева-Долохова
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Достопримечательности столицы Урала теперь будут ближе к сердцу. Музей истории Екатеринбурга выпустили значки с изображением знаковых зданий города – Эльмаша, Юго-Запада, Втузгородка, Химмаша, ВИЗа, Вокзального и Уралмаша. Проект «Екатеринбург – город семи районов» помог реализовать дизайнер Дмитрий Фатхиев-Долохов и АНО «Волонтерское общество Свердловской области» .

Жители города смогут носить на одежде и на сумках здание администрации Орджоникидзевского района, главный корпус УПИ, ДК Верх-Исетского завода, первую 16-этажку города или Нижне-Исетскую плотину. Значки есть двух видов: ярких оттенков и приближенных к реальному цвету.

Фото: Дмитрия Фатхиева-Долохова

Фото: Дмитрия Фатхиева-Долохова

- Такие сочные тона я выбрал неслучайно. Зачастую мы смотрим на среду, которая окружает нас ежедневно, замыленным глазом, не замечаем ее эстетики и своеобразной красоты. Но стоит добавить цвета, и давно знакомые объекты откроются с другой стороны. Вместе с Музеем истории Екатеринбурга мы разрабатывали дизайн значков около двух месяцев, – рассказал Дмитрий Фатхиев-Долохов.

С каждым значком идет карточка с описанием здания. Купить значки можно в магазине Водонапорной башни на Плотинке. Цена одного аксессуара 350 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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