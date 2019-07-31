Охранник из ИК Каменска-Уральского занял второе место в Чемпионате Европы до дзюдо

СЕГОДНЯ 09:56 2019-07-31T09:57:35+03:00

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Охранник исправительной колонии №47 Каменска-Уральского завоевал серебро в Чемпионате Европы по дзюдо среди ветеранов в категории свыше 100 килограммов, сообщает ku66.

- Александр Куликов работает младшим инспектором отдела охраны и уже не первый раз побеждает в статусных соревнованиях различных уровней, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. - В этот раз спортивное мероприятие проходило в испанском городе Лас-Пальсам-де-Гран-Канария, на него съехались больше 800 спортсменов со всего мира.

Отметим, что в 2018 году спортсмен занял первое место на чемпионате России по дзюдо среди ветеранов, а затем второе место на чемпионате мира среди ветеранов (город Канкун, Мексика). В октябре 2019 года Александр Куликов примет участие в Чемпионате Мира по самбо.

ИСТОЧНИК KP.RU